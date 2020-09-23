Силовики в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих
20:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики в Минске пустили в среду вечером водометы для разгона протестующих против инаугурации президента Александра Лукашенко. Как передает корр. ТАСС, два водомета поливают собравшихся в районе стелы "Минск - город герой" людей водой, предположительно, с краской.
Еще два водомета пущены в ход на улице Мельникайте. Манифестанты разбегаются. Их преследуют силовики. Все ближайшие улицы перекрыты, в том числе проспект Победителей.
Начались жесткие задержания. В районе Дворца спорта силовикам удалось заблокировать часть манифестантов. Протестующих начали избивать. Сейчас в этот район подтянуты дополнительные спецсредства и спецподразделения. Людей группами оттесняют на другие улицы.
Задержания начались также в районе метро Пушкинская. Манифестанты кричат: "Позор!" и бьют кулаками в окна автобусов с силовиками.
В среду несколько тысяч манифестантов собрались на проспекте Победителей. Туда спешно были переброшена спецтехника, автозаки, машины с колючей проволокой и внутренние войска, а также автомобили "скорой помощи". Тем не менее люди продолжают собираться в других районах Минска. В центре плохо работает мобильный интернет.
В среду в полдень государственные СМИ сообщили о том, что Александр Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске.
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