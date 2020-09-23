Закон о повышении акцизов на табачную продукцию Госдума приняла в третьем чтении
20:40 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную продукцию. В новом году сигареты станут дороже на 20%.
В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут цены и на электронные сигареты, а также на трубочный, жевательный нюхательный и кальянный табак.
Как рассказал «Эху» эксперт табачной отрасли Вадим Желнин, в первую очередь подорожание почувствуют на себе потребители недорогих марок. Он также добавил, что акцизная политика возвращается к тому состоянию начала нулевых, когда налоговая система предоставляла больше преимуществ производителям дорогих сигарет.
Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. Кроме того, по его словам, министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.
По подсчетам «Интерфакса», повышение акцизов на сигареты даст бюджету России около 80 млрд руб. Эхо Москвы
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