Минимальное пособие по безработице предложили приравнять к МРОТ
21:20 23.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Профсоюзы предложили минимальное пособие по безработице приравнять к МРОТ. Сейчас наименьший размер выплаты составляет 1 500 рублей, а сумму в 12 130 рублей в апреле-июне получили только те, кто потерял работу с начала марта.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков в эфире «Говорит Москва»отметил, что сегодняшние выплаты не позволят людям выжить на физиологическом уровне.
«У нас сложилась ситуация, когда те люди, которые остались без работы, грубо говоря, начиная с марта, примерно, они получают пособие на уровне МРОТ. А те, которым не повезло, которые остались без работы чуть раньше, там уже совершенно другая градация. То есть у них верхняя планка — МРОТ. Мы выступаем за то, чтобы пособие по безработице рассчитывалось, в виде нижней планки имея МРОТ и исходило из того заработка, который потерял человек. Это нужно делать сейчас».
Ранее в кабмине назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, за август-сентябрь нетрудоустроенными числятся 4 млн 800 тысяч человек. В первом квартале работу не имели 3 млн 500 тысяч человек.
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