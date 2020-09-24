После инаугурации Лукашенко конгрессмены США вновь призвали провести новые выборы

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), комментируя инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, вновь призвали провести новые выборы в республике.

"По-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная "инаугурация" только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа, - утверждается в тексте, распространенном в среду пресс-службой Маккола. - Призываем Лукашенко сотрудничать с Координационным советом оппозиции и прислушаться к голосам белорусских граждан, требующих свободных и честных выборов под независимым наблюдением".







