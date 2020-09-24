Из-за критики КНР двум ученым из Австралии запретили въезд в Китай - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая запретили въезд двум ученым из Австралии, критикующим КНР. Об этом в четверг сообщила газета "Хуаньцю шибао".

"Согласно закону КНР "О порядке въезда и выезда из страны", австралийскому антикитайскому ученому Кливу Хэмилтону, а также сотруднику Австралийского института стратегической политики (ASPI) Алексу Йоске запрещен въезд в Китай", - передает издание.

В материале подчеркивается, что "недавно Австралия из соображений национальной безопасности без всякой причины отозвала визы у двух китайских ученых".

Как пишет "Хуаньцю шибао", Клив Хэмилтон - заведующий кафедрой общественной этики Университета имени Чарльза Стёрта (Австралия). "С 2017 года он неоднократно публиковал книги, доклады, клевещущие на КНР за кражу разведданных при помощи хакерских атак, а также за так называемое проникновение Китая в западные страны, в том числе Австралию и США", - передает издание.