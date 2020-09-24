К поискам пропавшего на Сахалине ребенка подключили беспилотник

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сахалинские власти направили беспилотник для поисков пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ребенок ушел из дома в Поронайске 21 сентября и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел заместитель председателя правительства островного региона Владимир Сидоренко, сегодня в Поронайский район направили беспилотный летательный аппарат с камерой высокого разрешения и тепловизором. Утром из Южно- Сахалинска выехал экипаж, состоящий из водителя и трех сотрудников Управления обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области. Они окажут помощь в поисках пропавшего мальчика", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции проводят следственные действия, ведутся поиски.







