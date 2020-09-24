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НОВОСТИ

С сегодняшнего дня в РФ вступили в силу новые правила поверки счетчиков

09:00 24.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

В четверг, 24 сентября, начинают действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства о поверке будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер.

Теперь специалист должен в течение суток внести данные о поверке счетчика в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика сможет получить доступ к этой информации в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по номеру счетчика. Самим пользователям отдельно ничего делать не надо. Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу только до указанного срока очередной поверки счетчика.  Коммерсантъ

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