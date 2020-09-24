За помощь в поимке сбежавших из колонии власти Дагестана обещали миллион рублей

09:05 Источник: Газета.Ru

Власти Дагестана выплатят денежное вознаграждение за помощь в поимке заключенных, которые совершили побег из колонии в поселке Шамхал. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы региона Владимира Васильева.

Как отмечается, за информацию, представляющую интерес, а также оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет выплачена сумма в размере до 1 млн руб.

Как сообщалось, 22 сентября шесть заключенных исправительной колонии №2 в Дагестане вырыли подкоп и сбежали. Газета.Ru