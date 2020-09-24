Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на выборах
09:20 24.09.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.
"Посмотрим, что случится", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. "Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.
Он также вновь заговорил о том, что почтовое голосование, к которому в этом году из-за пандемии намерено прибегнуть намного больше американцев, уязвимо для фальсификаций. Эти утверждения лишены оснований: в нескольких штатах в последние годы все голосования проводились почти исключительно по почте и случаи мошенничества были единичны.
Опросы показывают, что среди сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена желающих проголосовать по почте намного больше, чем среди сторонников Трампа. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 09:46 24.09.2020
- Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата МГД Шереметьева
- 09:32 24.09.2020
- Байден прокомментировал отказ Трампа осуществить мирную передачу власти
- 09:05 24.09.2020
- За помощь в поимке сбежавших из колонии власти Дагестана обещали миллион рублей
- 09:00 24.09.2020
- С сегодняшнего дня в РФ вступили в силу новые правила поверки счетчиков
- 08:30 24.09.2020
- Из-за критики КНР двум ученым из Австралии запретили въезд в Китай - СМИ
- 08:20 24.09.2020
- После инаугурации Лукашенко конгрессмены США вновь призвали провести новые выборы
- 08:10 24.09.2020
- Меры правительства по борьбе с коронавирусом поддерживают более половины японцев - опрос
- 08:00 24.09.2020
- К поискам пропавшего на Сахалине ребенка подключили беспилотник
- 22:45 23.09.2020
- Навальный пока остается на лечении в ФРГ
- 22:40 23.09.2020
- В июле-августе этого года интернетом не пользовались почти 22% россиян - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать