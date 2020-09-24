NASA поможет искать утечку воздуха в российском сегменте МКС
10:20 24.09.2020 Источник: Газета.Ru
NASA планирует помочь найти в российском сегменте Международной космической станции (МКС) утечку воздуха. Об этом сообщает сайт национального космического агентства США. Отмечается, что экипаж уже протестировал и подготовил для этой операции специальный ультразвуковой течеискатель.
«Экипаж подтвердил, что все компоненты (течеискателя) функционируют», — указано в сообщении. Газета.Ru
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