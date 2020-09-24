Дипломаты из РФ собирали в Болгарии информацию по американским истребителям - СМИ

10:32 Источник: Интерфакс

Российские дипломаты Сергей Николашин и Вадим Быков, в отношении которых в Болгарии открыто досудебное производство по факту их разведывательной деятельности, в частности, могли заниматься сбором информации по самолету F16/блок 70, информирует болгарское издание "24 часа".

Ссылаясь на данные Государственного агентства национальной безопасности Болгарии, оно пишет, что эти два дипломата собирали нерегламентированную информацию по новым истребителям F16, а также по планам приобретения боевых беспилотников.

"Существуют обоснованные предположения, что, может быть, они имеют отношение к участившимся странным инцидентам на болгарских военных заводах", - отмечает газета.

Накануне МИД Болгарии объявил персона нон-грата двоих сотрудников российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже.

В ведомстве подчеркнули, что российское посольство в Софии уведомлено в том, что эти аккредитованные в Болгарии дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

По данным болгарских СМИ, прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, вели разведывательную деятельность в период с 2016 года по настоящее время. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Отмечается, что начато досудебное производство по факту совершения преступления в отношении Республики Болгария - сборе иностранными гражданами информации, составляющей государственную тайну с целью дальнейшей ее передачи иностранному государству или организации - российской военной разведке в Москве.