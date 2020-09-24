В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности - Боррель

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности и пересматривает отношения с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС не признал результаты сфальсифицированных (по мнению Брюсселя - прим. ТАСС) выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности, - отмечается в тексте. - ЕС ведет переоценку отношений с Белоруссией".