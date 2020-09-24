Призовой фонд Нобелевской премии вырастет почти на 100 тыс. евро

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призовой фонд Нобелевской премии будет увеличен на 1 млн шведских крон (95,8 тыс. евро), в общей сложности он составит 10 млн крон (958 тыс. евро). Об этом сообщил в четверг изданию "Дагенс индустри" председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

Сумма премий варьировалась в течение многих лет, однако теперь правление фонда хотело бы, чтобы она продолжала расти.

По словам Хейкенстена, "повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам". Он пояснил, что эта мера стала возможной из-за текущего соотношения затрат и капитала фонда.

При этом, когда нынешний председатель приступил к своим обязанностям девять лет назад, в 2012 году он запустил программу экономии, тогда призовой фонд премии опустился на 20%, с 10 до 8 млн крон. В 2017 г. призовой фонд повысили до 9 млн крон.

Объявление лауреатов Нобелевских премий состоится в октябре. Ранее на этой неделе стало известно, что церемония вручения Нобелевских премий, традиционно проходящая в декабре, в этом году из-за пандемии коронавируса состоится в новом формате - вместо Концертного зала Стокгольма ее проведут онлайн. Церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая всегда проходит в Осло, из-за пандемии коронавируса сделают менее масштабной и перенесут из городской ратуши в университет.