СТС и TikTok запускают первый интерактивный сериал
11:22 24.09.2020 Источник: НГ-Online
Телеканал СТС запускает первый в Европе интерактивный сериал, созданный специально для платформы с короткими видеороликами TikTok и при непосредственном участии сервиса. Премьера проекта #ДАНЯИЗВИНИ, в котором зрители сами определяют судьбу главного героя, состоится сегодня 24 сентября. В нем 6 серий, каждая по три минуты.
В центре истории — талантливый музыкант по прозвищу Даня-извини и его друзья, которые помогают скромному герою наладить личную жизнь. Каждый раз, когда Даня знакомится или общается с девушкой, на экране появляются две кнопки. Одна из них предлагает действие, другая приводит к ситуации, когда персонажу приходится извиняться. Зритель принимает решения за ничего не подозревающего парня, но в какой-то момент музыкант понимает: его жизнью управляет кто-то другой.
В главной роли занят актер Алексей Лукин, известный по комедийному сериалу СТС "Ивановы-Ивановы".
Вера Цветкова
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