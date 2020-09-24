СТС и TikTok запускают первый интерактивный сериал

11:22 Источник: НГ-Online

Телеканал СТС запускает первый в Европе интерактивный сериал, созданный специально для платформы с короткими видеороликами TikTok и при непосредственном участии сервиса. Премьера проекта #ДАНЯИЗВИНИ, в котором зрители сами определяют судьбу главного героя, состоится сегодня 24 сентября. В нем 6 серий, каждая по три минуты.

В центре истории — талантливый музыкант по прозвищу Даня-извини и его друзья, которые помогают скромному герою наладить личную жизнь. Каждый раз, когда Даня знакомится или общается с девушкой, на экране появляются две кнопки. Одна из них предлагает действие, другая приводит к ситуации, когда персонажу приходится извиняться. Зритель принимает решения за ничего не подозревающего парня, но в какой-то момент музыкант понимает: его жизнью управляет кто-то другой.

В главной роли занят актер Алексей Лукин, известный по комедийному сериалу СТС "Ивановы-Ивановы".

Вера Цветкова