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На инаугурацию пригласили почти 2 тыс. человек, это нельзя сохранить в тайне - Лукашенко

12:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критика западных стран в отношении церемонии инаугурации президента Белоруссии, которая состоялась 23 сентября, заключается в ее якобы тайном характере. Однако на мероприятие было приглашено около 2 тысяч человек, что делает почти невозможным его тайное проведение, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова цитирует агентство БелТА.

"Критика [в отношении инаугурации] только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - отметил он.

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