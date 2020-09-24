На инаугурацию пригласили почти 2 тыс. человек, это нельзя сохранить в тайне - Лукашенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критика западных стран в отношении церемонии инаугурации президента Белоруссии, которая состоялась 23 сентября, заключается в ее якобы тайном характере. Однако на мероприятие было приглашено около 2 тысяч человек, что делает почти невозможным его тайное проведение, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова цитирует агентство БелТА.

"Критика [в отношении инаугурации] только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - отметил он.