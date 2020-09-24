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Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года

15:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуацию с коронавирусом в РФ нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.

Он отметил, что в некоторых странах "опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее". "У нас действительно ситуацию получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал Путин.

"Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", - подчеркнул президент.

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