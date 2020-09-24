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В Косово арестован один из бывших руководителей Освободительной армии Косово - суд в Гааге

15:12 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из бывших руководителей Освободительной армии Косово Салих Мустафа арестован в Косово. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе прокуратуры базирующегося в Гааге Специального суда по Косово.

Как отмечается в документе, "Мустафа будет в ближайшее время доставлен в следственный изолятор в Гааге и предстанет перед судьей предварительного производства". Он станет первым человеком, в отношении которого должен начаться процесс в Специальном суде по Косово.

Арест Мустафы был произведен в соответствии с ордером, приказом о передаче и подтвержденным обвинительным заключением, которые были выданы судьей предварительного производства.

Специальный суд по Косово учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами.

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