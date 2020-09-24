В Косово арестован один из бывших руководителей Освободительной армии Косово - суд в Гааге
15:12 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из бывших руководителей Освободительной армии Косово Салих Мустафа арестован в Косово. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе прокуратуры базирующегося в Гааге Специального суда по Косово.
Как отмечается в документе, "Мустафа будет в ближайшее время доставлен в следственный изолятор в Гааге и предстанет перед судьей предварительного производства". Он станет первым человеком, в отношении которого должен начаться процесс в Специальном суде по Косово.
Арест Мустафы был произведен в соответствии с ордером, приказом о передаче и подтвержденным обвинительным заключением, которые были выданы судьей предварительного производства.
Специальный суд по Косово учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами.
НОВОСТИ
- 16:00 24.09.2020
- Человечество провалило испытание пандемией, погубившей почти миллион человек - генсек ООН
- 15:40 24.09.2020
- Эксперты Алюминиевой ассоциации назвали драйверы роста потребления алюминиевых кабелей
- 15:32 24.09.2020
- Выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции - Путин
- 15:19 24.09.2020
- Несколько магазинов "Перекресток" и "Магнолия" в Москве закрыли за нарушение масочного режима
- 15:00 24.09.2020
- Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года
- 14:42 24.09.2020
- В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
- 14:32 24.09.2020
- Гробницу возрастом полторы тысячи лет обнаружили в Германии
- 14:12 24.09.2020
- Зеленский утверждает, что "Северный поток - 2" может создать угрозу единству Европы
- 14:00 24.09.2020
- Кремль не выдвигал Путина на Премию мира, но будет хорошо, если ее присудят - Песков
- 13:32 24.09.2020
- За пьянство на удаленке увольнять не будут - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать