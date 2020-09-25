Сенаторы США предложили ввести санкции против РФ из-за Навального
09:00 25.09.2020 Источник: Газета.Ru
Группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.
«Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия», — указано в сообщении.
Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права», отмечается в релизе. Газета.Ru
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