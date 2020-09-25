Следствие провело новую экспертизу для установления причин смерти Магнитского
09:05 25.09.2020 Источник: Интерфакс
Следственный комитет России (СКР) назначил новую экспертизу причин смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе 11 лет назад, заявил адвокат его матери Николай Горохов.
Как сообщил Горохов на заседании Мосгорсуда 23 сентября 2020 года, в прошлом году СКР провел выемку медицинских документов, а также "гистологического архива тканей внутренних органов от трупа Магнитского" из архива Тверского суда Москвы.
По словам адвоката, речь идет о том, что для расследования обстоятельств смерти Магнитского была "назначена и проведена" новая экспертиза.
Согласно оглашенным судьей Мосгорсуда материалам, постановление о производстве выемки из архива Тверского суда на Каланчевской улице в Москве, 29 января 2019 года вынес старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Николай Тутевич. В оглашенном постановлении отмечалось, что "комиссионная судебная экспертиза, в том числе причин смерти Магнитского", назначена в рамках уголовного дела, возбужденного 14 декабря 2015 года.
Как пояснил, в свою очередь, адвокат Горохов, экспертиза была назначена в рамках уголовного дела об убийстве Сергея Коробейникова, Октая Гасанова и Валерия Курочкина.
В разговоре с "Интерфаксом" Горохов уточнил, что результаты новой экспертизы, несмотря на соответствующие обращения к следствию, ему неизвестны. По его словам, их от него и Натальи Магнитской "скрывают".
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