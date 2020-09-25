Ким Чен Ын принес извинения за инцидент с гибелью южнокорейского гражданина - Рёнхап

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения южнокорейским гражданам в связи с гибелью соотечественника в Желтом море. Об этом сообщает в пятницу агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

"С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [этот инцидент] стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев", - приводит агентство текст послания Ким Чен Ына.

В полученном Сеулом послании также содержатся заверения, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных "отвратительных инцидентов", отмечает агентство.

По его данным, северокорейская сторона признала, что произвела более десяти выстрелов по южнокорейцу, оказавшемуся в ее территориальных водах, а затем сожгла его плавательное средство.

В четверг южнокорейские военные выступили с утверждением, что на этой неделе сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который хотел бежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, Северная Корея предприняла такие действия в соответствии с утвержденными Пхеньяном карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.