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Сенатором от Новосибирской области избран олимпийский чемпион Александр Карелин

09:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин избран членом Совета Федерации от Новосибирской области. Решение единогласно приняли депутаты на сессии регионального Заксобрания седьмого созыва в пятницу, сообщает корреспондент ТАСС.

"Большинство голосов от избранного числа депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва получил Карелин Александр Александрович", - сказала председатель счетной комиссии Заксобрания Ирина Диденко.

Александра Карелина избрали единогласно, за его назначение проголосовало 70 депутатов.

Госдума 22 сентября досрочно прекратила полномочия депутата на основании его заявления в связи с избранием его депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Ранее выдвинуть в сенаторы Карелина рекомендовала новосибирскому заксобранию "Единая Россия" . Предыдущим представителем регионального парламента в Совфеде был депутат Владимир Лаптев, который переизбрался в областной парламент на новый срок.

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