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НОВОСТИ

В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче малообеспеченным продуктовых сертификатов

10:00 25.09.2020 Источник: Известия

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Депутат пояснил, что владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета.  Известия

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