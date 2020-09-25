В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче малообеспеченным продуктовых сертификатов

10:00 Источник: Известия

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Депутат пояснил, что владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета. Известия