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В Минсвязи решили не раздавать чиновникам защищенные отечественные смартфоны

10:05 25.09.2020 Источник: Эхо Москвы

В Министерстве связи отказались от идеи раздачи чиновникам защищённых отечественных смартфонов. Вместо этого гаджеты отправят в школы.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сказал, что власти провели тотальную ревизию проекта о раздаче каждому чиновнику по российскому смартфону. По задумке это было нужно для обеспечения безопасной коммуникации, но эту задачу можно решить другими, более дешёвыми способами — приводит слова главы ведомства профильное интернет-издание CNews.

Теперь, по словам министра, есть необходимость заняться другим подобным проектом, который затронет российских учителей средней школы. Им предполагается выдать по планшету. Шадаев подчеркнул, что такая необходимость появилась из-за угрозы перехода на удалённый режим обучения. Чиновник считает, что с помощью такого гаджета преподаватели смогут общаться с родителями учеников, отмечать успеваемость, вести электронный журнал и многое другое.

Сколько этот проект будет стоить бюджету, министр Шадаев так и не уточнил.  Эхо Москвы

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