Германия вернет России 3 тысячи конфискованных на границе икон
10:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три тысячи конфискованных таможенными органами ФРГ икон российского происхождения будут возвращены из Германии в Россию. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
"Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию трех тысяч икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну. Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон", - сказал он.
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