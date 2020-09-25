Германия вернет России 3 тысячи конфискованных на границе икон

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три тысячи конфискованных таможенными органами ФРГ икон российского происхождения будут возвращены из Германии в Россию. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

"Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию трех тысяч икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну. Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон", - сказал он.