ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован более чем на миллион рублей

10:18

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) за нарушение масочно-перчаточного режима оштрафовали более чем на миллион руб. По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, проверки Роспотребнадзора в столичных магазинах продолжаются и тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования штрафуют. «Предусмотрены достаточно высокие штрафы, уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на один миллион рублей» - сказал Немерюк.

По его словам, ранее за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в мегаполисе была прекращена работа 43 предприятий торговли, среди которых были несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Виктория».