ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован более чем на миллион рублей
10:18 25.09.2020
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) за нарушение масочно-перчаточного режима оштрафовали более чем на миллион руб. По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, проверки Роспотребнадзора в столичных магазинах продолжаются и тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования штрафуют. «Предусмотрены достаточно высокие штрафы, уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на один миллион рублей» - сказал Немерюк.
По его словам, ранее за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в мегаполисе была прекращена работа 43 предприятий торговли, среди которых были несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Виктория».
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