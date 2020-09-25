0
0
106
НОВОСТИ

Число летальных исходов из-за коронавируса в России превысило 20 тысяч

11:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 212, до 1 136 048, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Это максимальный прирост с 23 июня. В относительном выражении число инфицированных увеличилось на 0,64%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 4 317 за сутки, всего выздоровели 934 146 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 108 против 149 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 056 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составила 1,77% от всех заразившихся в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:32 25.09.2020
Генерал СВР в отставке назвал главные цели российских разведчиков за рубежом
0
64
11:20 25.09.2020
Каждый десятый россиянин перешел на "серую" зарплату из- за пандемии - исследование
0
91
11:05 25.09.2020
Во Франции госдолг возрос до рекордного уровня в 114,1% ВВП
0
97
10:32 25.09.2020
Германия вернет России 3 тысячи конфискованных на границе икон
0
151
10:20 25.09.2020
Политика Трампа в области ядерного разоружения ведет мир к "стратегическому хаосу" - Горбачев
0
157
10:18 25.09.2020
ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован более чем на миллион рублей
0
162
10:05 25.09.2020
В Минсвязи решили не раздавать чиновникам защищенные отечественные смартфоны
0
198
10:00 25.09.2020
В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче малообеспеченным продуктовых сертификатов
0
199
09:32 25.09.2020
Сенатором от Новосибирской области избран олимпийский чемпион Александр Карелин
0
224
09:20 25.09.2020
Ким Чен Ын принес извинения за инцидент с гибелью южнокорейского гражданина - Рёнхап
0
252

Возврат к списку