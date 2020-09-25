Число летальных исходов из-за коронавируса в России превысило 20 тысяч

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 212, до 1 136 048, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Это максимальный прирост с 23 июня. В относительном выражении число инфицированных увеличилось на 0,64%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 4 317 за сутки, всего выздоровели 934 146 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 108 против 149 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 056 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составила 1,77% от всех заразившихся в России.