Курс доллара превысил 78 рублей
17:40 25.09.2020 Источник: RNS
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые со 2 апреля превысил 78 рублей. Так, по данным биржи, максимальным значением для пары USD/RUB в ходе торгов стало 78,1 рубля за $1.
Максимальным значением для пары EUR/RUB в ходе торгов стало 90,82 рубля за €1. RNS
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