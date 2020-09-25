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Курс доллара превысил 78 рублей

17:40 25.09.2020 Источник: RNS

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые со 2 апреля превысил 78 рублей. Так, по данным биржи, максимальным значением для пары USD/RUB в ходе торгов стало 78,1 рубля за $1. 

Максимальным значением для пары EUR/RUB в ходе торгов стало 90,82 рубля за €1.  RNS

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