Курс доллара превысил 78 рублей

17:40 Источник: RNS

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые со 2 апреля превысил 78 рублей. Так, по данным биржи, максимальным значением для пары USD/RUB в ходе торгов стало 78,1 рубля за $1.

Максимальным значением для пары EUR/RUB в ходе торгов стало 90,82 рубля за €1. RNS