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За маркировкой пива, может последовать маркировка велосипедов

18:42 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2020 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной", - сказал министр.

"Я думаю, как нам поставил президент задачу и председатель правительства, мы должны внимательно посмотреть по всем направлениям", - отметил Мантуров, отвечая на вопрос о возможности маркировки другой продукции.

По его словам, только, например, от неправильно завезенной и оформленной велопродукции бюджет недополучает 20 млрд рублей в год.

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