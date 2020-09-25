За маркировкой пива, может последовать маркировка велосипедов

18:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2020 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной", - сказал министр.

"Я думаю, как нам поставил президент задачу и председатель правительства, мы должны внимательно посмотреть по всем направлениям", - отметил Мантуров, отвечая на вопрос о возможности маркировки другой продукции.

По его словам, только, например, от неправильно завезенной и оформленной велопродукции бюджет недополучает 20 млрд рублей в год.