"Пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" в день рекомендует есть ВОЗ в период пандемии
18:30 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович советует придерживаться сбалансированного питания и не употреблять витамины в больших количествах. Об этом она заявила в пятницу во время прямого эфира в ТАСС в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".
"Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов, - сказала Вуйнович. - Я всегда рекомендую советоваться со своим [лечащим] врачом, [поскольку] высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо".
Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя "пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" для ежедневного употребления. Порция измеряется размером вашей ладони. По ее словам, во фруктах и овощах, помимо витаминов, содержатся и другие необходимые организму элементы.
НОВОСТИ
- 19:30 25.09.2020
- В британских магазинах вводят ограничения на продажу муки, макарон и других товаров
- 19:26 25.09.2020
- Детскому технопарку Сарова передан образовательный комплекс "Кванториум" на базе "ГАЗона NEXT"
- 19:10 25.09.2020
- Санкции, применяемые в мире, беспокоят Папу Римского
- 19:00 25.09.2020
- Греция пригрозила Турции Международным судом ООН
- 18:42 25.09.2020
- За маркировкой пива, может последовать маркировка велосипедов
- 17:40 25.09.2020
- Курс доллара превысил 78 рублей
- 17:12 25.09.2020
- Израиль вводит ограничения на вылеты из страны
- 17:00 25.09.2020
- Правительство РФ запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах
- 16:46 25.09.2020
- Депздрав Москвы рекомендовал больным диабетом домашний режим
- 16:32 25.09.2020
- Кремль обеспокоен возможным поражением Трампа на выборах - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать