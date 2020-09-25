0
0
110
НОВОСТИ

"Пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" в день рекомендует есть ВОЗ в период пандемии

18:30 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович советует придерживаться сбалансированного питания и не употреблять витамины в больших количествах. Об этом она заявила в пятницу во время прямого эфира в ТАСС в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

"Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов, - сказала Вуйнович. - Я всегда рекомендую советоваться со своим [лечащим] врачом, [поскольку] высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо".

Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя "пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" для ежедневного употребления. Порция измеряется размером вашей ладони. По ее словам, во фруктах и овощах, помимо витаминов, содержатся и другие необходимые организму элементы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 25.09.2020
В британских магазинах вводят ограничения на продажу муки, макарон и других товаров
0
19
19:26 25.09.2020
Детскому технопарку Сарова передан образовательный комплекс "Кванториум" на базе "ГАЗона NEXT"
0
23
19:10 25.09.2020
Санкции, применяемые в мире, беспокоят Папу Римского
0
66
19:00 25.09.2020
Греция пригрозила Турции Международным судом ООН
0
82
18:42 25.09.2020
За маркировкой пива, может последовать маркировка велосипедов
0
116
17:40 25.09.2020
Курс доллара превысил 78 рублей
0
196
17:12 25.09.2020
Израиль вводит ограничения на вылеты из страны
0
191
17:00 25.09.2020
Правительство РФ запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах
0
210
16:46 25.09.2020
Депздрав Москвы рекомендовал больным диабетом домашний режим
0
196
16:32 25.09.2020
Кремль обеспокоен возможным поражением Трампа на выборах - Bloomberg
0
300

Возврат к списку