"Пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" в день рекомендует есть ВОЗ в период пандемии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович советует придерживаться сбалансированного питания и не употреблять витамины в больших количествах. Об этом она заявила в пятницу во время прямого эфира в ТАСС в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

"Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов, - сказала Вуйнович. - Я всегда рекомендую советоваться со своим [лечащим] врачом, [поскольку] высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо".

Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя "пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" для ежедневного употребления. Порция измеряется размером вашей ладони. По ее словам, во фруктах и овощах, помимо витаминов, содержатся и другие необходимые организму элементы.