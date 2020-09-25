Санкции, применяемые в мире, беспокоят Папу Римского
19:10 25.09.2020 Источник: Интерфакс
Папа римский Франциск, выступая на Генассамблее ООН, указал на необходимость ослабления международных санкций, от которых страдает гражданское население.
Понтифик призвал к "ослаблению международных санкций", не пояснив при этом, санкции против каких именно стран нужно, по его мнению, пересмотреть. Он отметил, что подобные санкции "наносят удар в первую очередь по гражданскому населению".
Папа римский добавил, что ООН должна стать "более эффективным международным вектором в достижении мира", а члены СБ ООН, в особенности постоянные, должны действовать "сплоченно и решительно".
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