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НОВОСТИ

Санкции, применяемые в мире, беспокоят Папу Римского

19:10 25.09.2020 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск, выступая на Генассамблее ООН, указал на необходимость ослабления международных санкций, от которых страдает гражданское население.

Понтифик призвал к "ослаблению международных санкций", не пояснив при этом, санкции против каких именно стран нужно, по его мнению, пересмотреть. Он отметил, что подобные санкции "наносят удар в первую очередь по гражданскому населению".

Папа римский добавил, что ООН должна стать "более эффективным международным вектором в достижении мира", а члены СБ ООН, в особенности постоянные, должны действовать "сплоченно и решительно".

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