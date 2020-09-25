В британских магазинах вводят ограничения на продажу муки, макарон и других товаров
19:30 25.09.2020 Источник: Интерфакс
Супермаркеты в Великобритании начали вводить ограничения на покупку ряда товаров, чтобы избежать их нехватки, сообщают британские СМИ.
В частности, сеть супермаркетов Tesco теперь разрешает в одни руки приобрести не более трех упаковок из следующей серии товаров: мука, макароны, туалетная бумага и дезинфицирующие салфетки.
Ажиотаж на некоторые продукты вызван объявленными ранее на этой неделе новыми мерами из-за коронавируса. Местные жители опасаются повторного "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь.
В четверг в Великобритании зарегистрировали самый высокий в стране прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала пандемии - за 24 часа в стране выявили 6,6 тыс. новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 6,1 тыс.
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