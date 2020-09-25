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Германия активно препятствует доследственной проверке инцидента с Навальным - МИД РФ

19:45 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии, отказываясь взаимодействовать с российскими властями, активно противодействует проводимой в Росиии доследственной проверке по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг Навального.

"Вопреки своим обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней, правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту с Алексеем Навальным, препятствуя тем самым установлению истины в рамках российского законодательства. Свидетельство тому - категорический отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование правомерных запросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и апелляция к "экспертному" потенциалу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО)", - говорится в комментарии.

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