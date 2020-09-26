После 72-часового задержания из СИЗО отпущен главред белорусской газеты "Наша Нива"

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор белорусской газеты "Наша нива" Егор Мартинович освобожден в субботу из следственного изолятора, где он провел трое суток. Об этом сообщило издание в своем канале в мессенджере "Телеграм".

"Егор Мартинович - на свободе", - говорится в сообщении.

23 сентября в МВД Белоруссии сообщили, что по поручению Следственного комитета по месту проживания Мартиновича проводились следственные мероприятия, затем его увезли на допрос в центральный аппарат СК. По утверждению супруги Мартиновича, против него открыли уголовное дело по статье "Клевета". Сообщалось, что он проведет трое суток в следственном изоляторе. По данным газеты "Наша нива", задержание ее главреда связано с публикацией статьи про "диджея перемен" Владислава Соколовского. Потерпевшим в деле указывается заместитель министра внутренних дел республики Александр Барсуков, которого Соколовский в статье, опубликованной на сайте "Нашей Нивы", обвинил в нанесении ему побоев.