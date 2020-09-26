У коронавируса пока нет признаков сезонности - эксперт
10:40 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доказательств тому, что новая коронавирусная инфекция начала носить сезонный характер пока нет, на спады и подъемы заболеваемости в России повлияли не особенности вируса, а изменение плотности населения в летние месяцы. Такое мнение в субботу ТАСС выразил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
"Я пока не вижу доказательств сезонности. Если бы у нас в конце июля заболеваемость достигла нуля, а с сентября опять стала расти заболеваемость, это можно было бы разделить на первую волну, вторую волну. А то, что мы наблюдаем - это все-таки единый эпидпроцесс и этот провал, но не до нуля, а просто снижение, он был, прежде всего, связан с периодом отпусков, многие разъехались, изменилась плотность населения", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что осенью уровень заболеваемости начал расти из-за начала учебного года, возвращения из отпусков на рабочие места. Кроме того, как отметил академик, факторы предрасположенности к развитию инфекции также добавляет прохладная осенняя погода.
"Это связано не только с коронавирусом, это общее правило для всех ОРВИ, но это не доказательство сезонности, это внешние факторы предрасположенности, не более того. Сезонность доказывается не на периоде наблюдения в несколько месяцев, а это как минимум несколько лет", - пояснил академик.
Кроме того, по словам директора НИИ, наблюдения отечественных специалистов показывают, что новый коронавирус достаточно консервативен и те мутации, которые регистрируются, не носят принципиальный характер - это, по мнению академика, также пока говорит об отсутствии сезонных признаков у коронавирусной инфекции.
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