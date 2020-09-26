Из-за нарушений пожарной безопасности за полгода в РФ закрыли 90 объектов - МЧС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды по требованию Государственного пожарного надзора МЧС в первом полугодии 2020 года приостановили работу 90 объектов из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Около 30 из них - социально значимые объекты и места с массовым пребыванием людей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос.

"В первом полугодии 2020 года надзорными органами МЧС России направлено в суды 699 материалов об административных правонарушениях для назначения наказания в виде приостановления деятельности. Судами приняты решения о приостановлении эксплуатации 90 объектов и отдельных помещений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что 13 из этих объектов относятся к категории чрезвычайно высокого риска, которая установлена для социально значимых объектов, например образовательных организаций, больниц. Также по требованию Государственного пожарного надзора закрыто 16 объектов категории высокого риска, в частности ТРЦ вместимостью более 5 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что среди наиболее распространенных нарушений - плохое содержание путей эвакуации, неисправность или отсутствие автоматических систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения.