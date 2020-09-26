Исследование о влиянии вакцины от коронавируса на беременных завершатся в декабре

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проводит исследования, чтобы установить, как вакцина от коронавируса повлияет на беременных женщин. Их планируется завершить в середине декабря, заявила директор института медицинской биотехнологии центра Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Елена Даниленко.

"Ну вот в настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около 4 месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".

Даниленко уточнила, что сейчас вакцину вводят беременным крысам в разные периоды беременности. "Эффекты всячески оцениваются либо в конце беременности по состоянию и развитию плодов, либо оценивается состояние, развитие потомков, рожденных этими крысами", - пояснила она.