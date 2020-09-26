Под Суздалем открыли памятник великому полководцу Суворову
14:05 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимирская область/, 26 сентября. / ТАСС/. Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову открыли в родовом имении военачальника - селе Кистыш Владимирской области. В торжественной церемонии открытия памятника генералиссимусу приняли участие помощник президента Владимир Мединский, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и другие.
"Суворов как никто ценил жизнь своего подчиненного, как никто умел воевать не числом, а умением, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные, самые яркие ходы на поле военных действий: молниеносные переходы, неожиданные атаки. Гений!" - сказал на церемонии открытия Мединский.
Герасимов, выступая на церемонии, подчеркнул, что "Александр Васильевич Суворов написал, по сути, самый простой трактат по военному искусству". "Его "Наука побеждать" - ничего проще нет! Наследие Суворова живет в нашей армии. Конечно, многое изменилось, технологии шагнули вперед, но сами подходы великого русского полководца сохранились", - сказал начальник Генштаба. Генерал отметил, что Суворов побеждал противников, прибегая к нестандартным способам ведения боевых действий. "Там, где другим войскам требовалось пройти трое суток, Суворов преодолевал это расстояние со своими войсками за сутки - никто не ждал, оказывался в самом неожиданном месте", - сказал он.
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