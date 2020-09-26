Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатит по $55 тыс.

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение выплатить по 1,6 млн гривен (около 55 тыс. долларов) семьям каждого из 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил в субботу заместитель главы украинского Минобороны Игорь Старобинский.

"Министр обороны принял решение выплатить единовременное пособие членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, то есть 1 млн 576 тыс. гривен на каждого", - сказал он на внеочередном заседании правительства. Старобинский уточнил, что выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.

В пятницу вечером в районе города Чугуева во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, еще один находится в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября в стране днем траура.