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На несанкционированной акции протеста в Минске начались задержания

15:10 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали нескольких участников субботней акции протеста у Комаровского рынка в Минске, передает корр. ТАСС с места событий.

В данный момент, по оценке корр. ТАСС, на месте сбора участников несанкционированного митинга находятся несколько десятков человек. Водители проезжающих мимо автомобилей сигналят в знак поддержки манифестантов. Милиция призывает протестующих разойтись.

Акцию протеста сопровождают порядка десяти микроавтобусов для перевозки личного состава правоохранительных органов. Микроавтобусы заезжают в том числе на тротуар и на территорию сквера, где собрались участники акции. Силовики не дают людям выйти на проезжую часть, некоторых задерживают.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила ТАСС в субботу информацию о задержаниях на женской акции оппозиции у Комаровского рынка. "Участниц предупреждали, что акция несанкционированная. Есть несколько задержанных", - отметила она.

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