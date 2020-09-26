Информацию СМИ о падении лифта со студентами проверяют следователи

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проверяют информацию СМИ о падении лифта со студентами в одном из московских институтов. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что в Московском финансово-юридическом университете упал лифт, когда в нем находились студенты. "Следователи проверят все изложенные в сообщении факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе вуза, инцидент произошел в результате остановки лифта 24 сентября. "24 сентября в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) во время перемены в учебном корпусе "Калужский" <...> произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа", - сообщили в пресс-службе.

После прибытия службы технической эксплуатации двери лифта были открыты, всем нуждающимся была оказана квалифицированная медицинская помощь. "Несколько студентов доставлены в больницу", - информировали в пресс-службе. В вузе не уточнили информацию о числе госпитализированных и состоянии их здоровья.

Причиной остановки университет называл "нарушение студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности".

Отмечается, что попытки студентов самостоятельно освободиться привели к нарушению конструктивной целостности лифта, что не позволило "ответственному сотруднику университета оперативно открыть заблокированные двери кабины". До прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи "оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины".