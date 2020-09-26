Более чем на 50% снизился объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г. снизится на 53% - до 60 млн человек, затем показатель перейдет к росту на уровне общемирового и в 2023 г. увеличится на 5%, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг., подготовленного Минэкономразвития.

"В 2020 г. ожидается объем перевозок на уровне 60 млн пассажиров (минус 53,2%)", - говорится в докладе. Министерство объясняет падение мерами по борьбе с распространением коронавируса.

"На воздушном транспорте после падения объема перевозок и пассажирооборота в 2020 г. более чем на 50% к уровню 2019 г. в прогнозном периоде ожидается рост показателей на уровне среднемировых значений", - отмечается в документе.

В 2019 г. авиатранспортом в РФ было перевезено 128 млн человек. В 2023 г., по прогнозу, показатель вырастет на 5,2% к 2019 г. и составит 134,8 млн человек.

Объемы коммерческих авиаперевозок грузов в 2020 г. снизятся на 9,5%, до 1,039 млн т, отмечает Минэкономразвития.