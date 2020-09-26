Более чем на 50% снизился объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г
16:10 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г. снизится на 53% - до 60 млн человек, затем показатель перейдет к росту на уровне общемирового и в 2023 г. увеличится на 5%, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг., подготовленного Минэкономразвития.
"В 2020 г. ожидается объем перевозок на уровне 60 млн пассажиров (минус 53,2%)", - говорится в докладе. Министерство объясняет падение мерами по борьбе с распространением коронавируса.
"На воздушном транспорте после падения объема перевозок и пассажирооборота в 2020 г. более чем на 50% к уровню 2019 г. в прогнозном периоде ожидается рост показателей на уровне среднемировых значений", - отмечается в документе.
В 2019 г. авиатранспортом в РФ было перевезено 128 млн человек. В 2023 г., по прогнозу, показатель вырастет на 5,2% к 2019 г. и составит 134,8 млн человек.
Объемы коммерческих авиаперевозок грузов в 2020 г. снизятся на 9,5%, до 1,039 млн т, отмечает Минэкономразвития.
НОВОСТИ
- 16:20 26.09.2020
- Белоруссия: К проспекту Независимости двинулись участники субботней женской акции протеста
- 15:20 26.09.2020
- Информацию СМИ о падении лифта со студентами проверяют следователи
- 15:10 26.09.2020
- На несанкционированной акции протеста в Минске начались задержания
- 14:20 26.09.2020
- Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатит по $55 тыс.
- 14:05 26.09.2020
- Под Суздалем открыли памятник великому полководцу Суворову
- 13:10 26.09.2020
- Исследование о влиянии вакцины от коронавируса на беременных завершатся в декабре
- 12:10 26.09.2020
- Минпросвещения утвердило 1 555 учебников для использования в российских школах и колледжах
- 12:00 26.09.2020
- Из-за пандемии в Иране отменены религиозные мероприятия
- 11:10 26.09.2020
- Обнаружен черный ящик разбившегося в Харьковской области Ан-26 - министр обороны Украины
- 11:00 26.09.2020
- Из-за нарушений пожарной безопасности за полгода в РФ закрыли 90 объектов - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать