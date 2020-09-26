Белоруссия: К проспекту Независимости двинулись участники субботней женской акции протеста
16:20 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники субботней женской акции протеста в Минске двинулись от Комаровского рынка в сторону центра города, к проспекту Независимости, сообщает корр. ТАСС с места событий.
По оценке корр. ТАСС, колонна насчитывает около 300 протестующих. Некоторые несут бело-красно-белые флаги и плакаты, скандируя: "Уходи!"
Колонну сопровождают более 10 микроавтобусов с силовиками. Задержания участников акции продолжаются.
Участники протеста пытались дойти по проспекту Независимости до площади Победы, однако развернулись, не достигнув конечного пункта. Как передает корр. ТАСС, площадь оцеплена силовиками. Протестующие развернулись, пересекли проспект по проезжей части и двинулись в обратную сторону в направлении площади Якуба Коласа. При приближении силовиков люди пытаются прятаться во дворах и в подъездах жилых домов на проспекте Независимости.
НОВОСТИ
- 16:10 26.09.2020
- Более чем на 50% снизился объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г
- 15:20 26.09.2020
- Информацию СМИ о падении лифта со студентами проверяют следователи
- 15:10 26.09.2020
- На несанкционированной акции протеста в Минске начались задержания
- 14:20 26.09.2020
- Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатит по $55 тыс.
- 14:05 26.09.2020
- Под Суздалем открыли памятник великому полководцу Суворову
- 13:10 26.09.2020
- Исследование о влиянии вакцины от коронавируса на беременных завершатся в декабре
- 12:10 26.09.2020
- Минпросвещения утвердило 1 555 учебников для использования в российских школах и колледжах
- 12:00 26.09.2020
- Из-за пандемии в Иране отменены религиозные мероприятия
- 11:10 26.09.2020
- Обнаружен черный ящик разбившегося в Харьковской области Ан-26 - министр обороны Украины
- 11:00 26.09.2020
- Из-за нарушений пожарной безопасности за полгода в РФ закрыли 90 объектов - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать