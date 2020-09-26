Белоруссия: К проспекту Независимости двинулись участники субботней женской акции протеста

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники субботней женской акции протеста в Минске двинулись от Комаровского рынка в сторону центра города, к проспекту Независимости, сообщает корр. ТАСС с места событий.

По оценке корр. ТАСС, колонна насчитывает около 300 протестующих. Некоторые несут бело-красно-белые флаги и плакаты, скандируя: "Уходи!"

Колонну сопровождают более 10 микроавтобусов с силовиками. Задержания участников акции продолжаются.

Участники протеста пытались дойти по проспекту Независимости до площади Победы, однако развернулись, не достигнув конечного пункта. Как передает корр. ТАСС, площадь оцеплена силовиками. Протестующие развернулись, пересекли проспект по проезжей части и двинулись в обратную сторону в направлении площади Якуба Коласа. При приближении силовиков люди пытаются прятаться во дворах и в подъездах жилых домов на проспекте Независимости.