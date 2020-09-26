Для Росатома пандемия не является объективной причиной пересмотра планов

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса, приведшая к карантинным мерам и снижению активности в мировой экономике, не должна быть объективной причиной для пересмотра операционных показателей госкорпорации "Росатом". Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Все задачи, поставленные в декабре прошлого года, январе этого года, должны быть выполнены, и пандемия для нас не является объективной причиной пересмотра показателей деятельности", - сказал он.

Он отметил, что в этом году АЭС России увеличили выработку электроэнергии на 1,5% в сравнении с плановыми показателями.

"Мы электроэнергии выдали за прошедшие месяцы примерно на 1,5% больше плана, то есть не снизили, а наоборот, повысили наши показатели. Гособоронзаказ без срывов идет", - сказал Лихачев.