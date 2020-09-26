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В центре Минска завершилась акция протеста оппозиции

17:20 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция протеста оппозиции завершилась в субботу в центре Минска, передает корр. ТАСС. По состоянию на 16:40 мск на проспекте Независимости остаются лишь отдельные люди без бело-красно-белой символики, правоохранители следят за тем, чтобы они не собирались в группы.

Субботний женский марш позиционировался его инициаторами как "репетиция инаугурации" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В несанкционированной акции, по оценке корр. ТАСС, принимало участие около 400 человек. Они собрались у Комаровского рынка и двинулись в сторону центра города. С самого начала акцию сопровождало около 10 микроавтобусов с силовиками, происходили отдельные задержания. Протестующие собирались дойти до площади Победы, которая была оцеплена силовиками. Колонна участников акции развернулась и пошла в обратную сторону по проспекту Независимости.

Во время движения колонны вновь происходили задержания участников марша. Правоохранители в том числе патрулировали дворы, где протестующие пытались скрыться. После этого силовики собрались в цепь и стали оттеснять оставшихся людей с мест задержаний на проспекте в сторону площади Якуба Коласа. По данным незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна", по меньшей мере 37 человек были задержаны, в основном - женщины.


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