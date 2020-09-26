0
0
0
НОВОСТИ

Четырех из пяти задержанных белорусских журналистов освободили

19:10 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Белоруссии освободили четырех из пяти белорусских журналистов, задержанных в субботу в Минске в ходе протестной акции оппозиции. Об этом сообщил на своем сайте не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, освобождены сотрудница издания tut.by Александра Эльбаум, журналистка издания "Наша нива" Екатерина Карпицкая, сотрудницы базирующегося в Польше и вещающего на Белоруссию "Еврорадио" Юлия Матузова и Мария Войтович.

В то же время, по данным центра "Весна", под стражей остается сотрудница польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Мария Гриц.

"Сюда приехали, записали наши данные, мы немножечко посидели, там еще одна девочка осталась", - рассказала после освобождения из отделения милиции журналистка tut.by Александра Эльбаум в видеоинтервью, размещенном в телеграм- канале этого издания.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", на данный момент ему известно о задержании правоохранительными органами 70 участников несанкциониованной протестной субботней акции оппозиции, прошедшей в Минске.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 26.09.2020
В 2021-2023 годах прогнозируется рост тарифов на электроэнергию для населения на 5% ежегодно
0
107
18:20 26.09.2020
После инцидента с лифтом в университете МФЮА один человек остается в больнице
0
164
17:49 26.09.2020
В Турции готовятся серьезно ужесточить наказание для нарушителей карантина
0
178
17:20 26.09.2020
В центре Минска завершилась акция протеста оппозиции
0
230
17:10 26.09.2020
Для Росатома пандемия не является объективной причиной пересмотра планов
0
202
16:20 26.09.2020
Белоруссия: К проспекту Независимости двинулись участники субботней женской акции протеста
0
341
16:10 26.09.2020
Более чем на 50% снизился объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 г
0
282
15:20 26.09.2020
Информацию СМИ о падении лифта со студентами проверяют следователи
0
365
15:10 26.09.2020
На несанкционированной акции протеста в Минске начались задержания
0
287
14:20 26.09.2020
Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатит по $55 тыс.
0
324

Возврат к списку