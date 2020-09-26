Четырех из пяти задержанных белорусских журналистов освободили

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Белоруссии освободили четырех из пяти белорусских журналистов, задержанных в субботу в Минске в ходе протестной акции оппозиции. Об этом сообщил на своем сайте не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, освобождены сотрудница издания tut.by Александра Эльбаум, журналистка издания "Наша нива" Екатерина Карпицкая, сотрудницы базирующегося в Польше и вещающего на Белоруссию "Еврорадио" Юлия Матузова и Мария Войтович.

В то же время, по данным центра "Весна", под стражей остается сотрудница польского телеканала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Мария Гриц.

"Сюда приехали, записали наши данные, мы немножечко посидели, там еще одна девочка осталась", - рассказала после освобождения из отделения милиции журналистка tut.by Александра Эльбаум в видеоинтервью, размещенном в телеграм- канале этого издания.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", на данный момент ему известно о задержании правоохранительными органами 70 участников несанкциониованной протестной субботней акции оппозиции, прошедшей в Минске.