В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +7 градуов

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 7 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.