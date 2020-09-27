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В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +7 градуов

09:15 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 7 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

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