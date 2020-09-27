Продолжает расти число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье
10:33 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 25. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 13 человек, трое госпитализированы. "Предварительно установлено, что 25 человек пострадали в результате обрушения на предприятии, 12 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
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