Продолжает расти число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье

10:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 25. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 13 человек, трое госпитализированы. "Предварительно установлено, что 25 человек пострадали в результате обрушения на предприятии, 12 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно", - сказал собеседник агентства.