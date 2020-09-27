На "Сочи Автодроме" во время гонки "Формулы 2" произошла жуткая авария
11:31 27.09.2020 Источник: НГ-Online
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