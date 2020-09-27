На "Сочи Автодроме" во время гонки "Формулы 2" произошла жуткая авария

11:31 Источник: НГ-Online

На шестом круге второй гонки «Формулы 2» на «Сочи Автодроме» произошла авария с возгоранием автомобиля. На полной скорости в дуге «Медальная плаза» столкнулись Лука Гьотто и Джек Эйсткен, при этом машина Гьотто воспламенилась. От машин не осталось почти ничего. Гонщики сами покинули поврежденные автомобили. Защитные барьеры оказались сильно повреждены, и гонка была остановлена.