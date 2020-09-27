18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пострадавшие в результате обрушения перехода на предприятии в подмосковном Ступине госпитализированы, 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс- службе МЧС России.

"По последним данным, при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступине пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 68 человек и 25 единиц техники.

В воскресенье утром на территории предприятия "ФМ логистик" в подмосковном Ступине произошло обрушение надземного пешеходного перехода длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. По факту происшествия прокуратура и СК проводят проверку.