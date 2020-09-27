18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине
12:30 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все пострадавшие в результате обрушения перехода на предприятии в подмосковном Ступине госпитализированы, 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс- службе МЧС России.
"По последним данным, при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступине пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 68 человек и 25 единиц техники.
В воскресенье утром на территории предприятия "ФМ логистик" в подмосковном Ступине произошло обрушение надземного пешеходного перехода длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. По факту происшествия прокуратура и СК проводят проверку.
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