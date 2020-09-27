0
0
0
НОВОСТИ

18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине

12:30 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пострадавшие в результате обрушения перехода на предприятии в подмосковном Ступине госпитализированы, 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс- службе МЧС России.

"По последним данным, при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступине пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 68 человек и 25 единиц техники.

В воскресенье утром на территории предприятия "ФМ логистик" в подмосковном Ступине произошло обрушение надземного пешеходного перехода длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. По факту происшествия прокуратура и СК проводят проверку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:02 27.09.2020
В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация
0
113
12:00 27.09.2020
Глава РАН академик Сергеев выступил за повышение ответственности за нарушение карантинных мер в России
0
98
11:44 27.09.2020
Власти Армении обсудят введение военного положения в стране
0
120
11:31 27.09.2020
На "Сочи Автодроме" во время гонки "Формулы 2" произошла жуткая авария
0
167
10:50 27.09.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 27 сентября
0
219
10:40 27.09.2020
В Нагорном Карабахе введено военное положение
0
238
10:33 27.09.2020
Продолжает расти число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье
0
218
09:45 27.09.2020
С понедельника в жилых домах в Москве включат отопление - Собянин
0
262
09:30 27.09.2020
Обострилась ситуация в районе Нагорного Карабаха
0
291
09:15 27.09.2020
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +7 градуов
0
254

Возврат к списку