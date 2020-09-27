Жителям Вильнюса власти решили раздать таблетки йода, опасаясь аварии на БелАЭС

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Вильнюса будут в начале следующего месяца обеспечены таблетками йода, которые Литва закупила на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио Эл-эр-тэ со ссылкой на представителя столичного муниципалитета Еву Дремайте.

Как отмечает Эл-эр-тэ, жители Вильнюса бесплатно получат в общей сложности 2,1 млн таблеток йода в начале октября. Препарат будет распространяться через аптечные сети, сообщает радиостанция.